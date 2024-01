Calciomercato Verona, Setti scatenato tra cessioni e arrivi: nelle ultime ore ha ufficializzato due nuovi giocatori

Scatenato il Verona che ha ufficializzato gli acquisti di Dani Silva dal Vitoria Guimaraes per 2 milioni più il 10% sulla rivendita in favore del club portoghese (contratto quadriennale) e Belahyane dal Nizza per 500mila euro più una percentuale sulla futura vendita per la società francese.

E non finisce qui: l’Hellas insiste con l’Hammarby per Kurtulus. Mentre per quanto riguarda le le uscite ci sono Hrustic, Dawidowicz (lo corteggia l’Atalanta) e Amione (trattativa avviata con il Santos Laguna per 3,5 milioni). Lo scrive Tuttosport.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG