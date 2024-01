Lukaku e un futuro tutto da decifrare: dopo la gara contro l’Al Shabab ha strizzato l’occhio all’Arabia Saudita

Lukaku e un futuro tutto da decifrare: dopo la gara contro l’Al Shabab ha strizzato l’occhio all’Arabia Saudita.

L’attaccante della Roma sta bene nella capitale ma è difficile capire se possa essere confermato anche per la prossima stagione. Le casse giallorosse piangono e difficilmente riusciranno a trattenere Big Rom. Per questo motivo il futuro del belga potrebbe essere molto incerto e in caso di offerta importante non è detto che non possa prenderla in considerazione. Di certo è una situazione di mercato da valutare per l’estate.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG