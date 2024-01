Sinner Djokovic, il match più atteso agli Australian Open: Jannick è riuscito a imporsi contro Novak e si è guadagnato la prima finale

Jannik Sinner ha sfidato nella prima semifinale degli Australian Open l’altro tifoso del Milan, Novak Djokovic. Un match avvincente in cui l’azzurro ha concesso poco al serbo, un solo set sul risultato di 2 a 0 al Tie Break.

Primi due set scivolati via con Sinner bravo e determinato a far cedere le certezze del tennista numero uno al mondo. Il match si è concluso al quarto Set con la vittoria di Jannik per 6 a 3. Prima finale di un grande slam per l’italiano.

