Calciopoli, Nicola Penta, consulente sportivo legale dei tempi, lo ha ammesso sulle indagini fatte dal colonnello Auricchio

Chi è Nicola Penta? Una figura fondamentale nel processo su Calciopoli e che, come detto a più riprese dall’ex dg della Juve Luciano Moggi, conosce ogni singola intercettazione esistente. E quando Tuttosport gli ha chiesto se fosse stato difficile il suo lavoro, lui ha risposto così.

LE PAROLE – «Certo che era difficile. E il problema sta nelle indagini e nel modo con cui sono state condotte dal colonnello Auricchio e dai suoi uomini che non hanno prodotto in modo preciso i brogliacci. Un modo per complicare molto il lavoro alle difese e avallare le loro tesi».

