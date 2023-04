Calciopoli Juve, altre rivelazioni dall’ex designatore Bergamo, che parla di una sua chiacchierata con il legale di Agnelli

L’ex designatore arbitrale Bergamo, a Report, ha così parlato di una sua chiacchierata con l’Avvocato Galasso, legale dell’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli.

LE PAROLE – «Questo patto doveva portare John Elkann a capo del gruppo Fiat, mentre la presidenza di Moggi e Giraudo andava a farsi benedire in favore di Andrea. Dopo tanti tentativi riuscii a mettermi anche in contatto con l’avvocato Galasso, legale di Andrea Agnelli. Mi disse che era tifoso della Juventus e che in casa Agnelli si erano prese in giro 10 milioni di persone, spacciando il falso per vero. Concluse dicendomi che tutto ciò accadeva sulle nostre teste e che il suo ruolo non gli permetteva di aggiungere altro».

The post Calciopoli Juve, Bergamo: «Un avvocato disse che gli Agnelli avevano preso in giro i tifosi» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG