Calciopoli, Tuttosport riporta il contenuto di alcune chiamate tra il Milan e Paparesta, ma non solo. L’ex arbitro De Santis…

Tuttosport contrattacca su Calciopoli. In attesa delle nuove dichiarazioni dell’ex dg della Juventus Luciano Moggi, il quotidiano riporta il contenuto di alcune telefonate come quella tra Meani, ex addetto agli arbitri del Milan, e Paparesta. I due si erano sentiti per alcuni “favori” connessi al Consorzio Asso Bio Diesel del quale l’arbitro era revisore contabile, con Galliani che aveva fatto da tramite affinchè il documento arrivasse a Letta, allora Sottosegretario del Consiglio.

«Il dossier è nelle mani del sottosegretario Gianni Letta […] questa mattina mi ha chiamato, mi ha detto che conosce la vicenda, che interverrà» le parole di Meani, che poi si preoccupò di sentire anche De Santis, che avrebbe arbitrato una gara di campionato contro la Fiorentina. Meani chiedeva esplicitamente di non ammonire Nesta, che avrebbe saltato per squalifica propria la gara contro la Juventus, con la minaccia di avere la stampa contro nel caso le cose non fossero andate come si prevedeva. E, per la cronaca, Nesta non fu ammonito.

