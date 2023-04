Squalifica Curva Sud Juve, nella giornata di domani arriverà un’importante decisione sulla vicenda: le ultime

Come scrive l’edizione odierna di Tuttosport, la giornata di domani sarà decisiva per capire poi quale sarà il giorno della prossima settimana in cui la Corte d’Appello nazionale, in Sezioni Unite, si riunirà per decidere sul ricorso presentato dalla Juventus contro la chiusura della Curva Sud.

Il Giudice Sportivo, al momento, ha disposto la chiusura di quella fetta di stadio per il match del 23 aprile prossimo contro il Napoli, dopo quanto successo in Coppa Italia con il caso Lukaku.

