Convocati Juventus Next Gen per il match di oggi contro l’Arzignano: tutte le novità per il tecnico Massimo Brambilla

La Juventus Next Gen ha diramato la lista dei convocati per il match di oggi contro l’Arzignano Valchiampo. Out gli infortunati Garofani, Stramaccioni, Mulazzi, Iocolano, Crespi, oltre a Compagnon squalificato e a Nzouango e Bonetti impegnati ieri con la Primavera, così come Barbieri che oggi sarà in prima squadra. C’è però Barrenechea.

LA LISTA

2 Savona

4 Muharemovic

6 Riccio

7 Sekulov

9 Da Graca

11 Cudrig

12 Raina

13 Poli

19 Cotter

21 Lipari

22 Daffara

23 Ntenda Wa Dimbonda

24 Palumbo

25 Cerri

27 Besaggio

28 Barrenechea

30 Sersanti

31 Pecorino

32 Turicchia

40 Yildiz

41 Peeters

42 Huijsen

