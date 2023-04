Telecronaca Sassuolo Juve, ecco chi sarà a commentare la sfida del Mapei, valida per la trentesima giornata di Serie A

La Juventus tornerà oggi in campo contro il Sassuolo, quando al Mapei andrà in scena il match valido per la trentesima giornata di campionato.

La gara sarà in diretta in esclusiva su Dazn, con telecronaca a cura di Edoardo Testoni, coadiuvato al commento tecnico da Massimo Ambrosini.

