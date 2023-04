Calciopoli, nel cofanetto di Luciano Moggi si fa riferimento ad un’intervista datata 2011: «Non coinvolta solo la Juventus»

Nel cofanetto dell’ex dg della Juventus Luciano Moggi, come scrive calciomercato.com, si fa riferimento ad una vecchia intervista concessa da un investigatore in forma anonima al al Corriere dello Sport del 23 dicembre 2011. Si parlava di mancanza di presupposti per l’intera Calciopoli, così di come fossero coinvolti anche altri club. In sostanza:

– E’ stata una cosa forzata (processo) non abbiamo mai scoperto una vera partita truccata

– Scoppiò una lite tra i capi: uno voleva chiudere il caso, l’altro no e si andò avanti

– Non ho sentito io le telefonate dell’Inter, ma c’erano due colleghi che dopo averle sentite decidevano quali utilizzare, al contrario di quanto ha affermato il PM Narducci quando disse “Piaccia o non piaccia non ci sono telefonate delle altre società”.

– La sim svizzera di Moggi era sempre muta, abbiamo deciso presto di accantonarla.

The post Calciopoli, ricordate quell’intervista «Mancavano i presupposti per il processo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG