Calciomercato Juve, l’esperto di portieri Di Palma ha fatto il nome di Vicario ma non solo nell’intervista esclusiva a Juventusnews24

Intervistato in esclusiva da Juventusnews24, Vincenzo Di Palma, ex preparatore dei portieri della Nazionale, ha parlato così dei numeri 1 del futuro.

«Io puntavo su Audero tempo fa, perchè aveva tutte le qualità per fare ancora meglio. Si è arrivato in Serie A, ma poteva arrivare anche più in alto. Gli altri due sono ottimi portieri, ma devono continuare a dimostrare di esserlo, perchè non basta qualche partita. Nel calcio, e ad alti livelli specialmente, serve continuità, per poi alzare il livello e fare sempre di più».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI JUVENTUSNEWS24 A DI PALMA

