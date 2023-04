Vincenzo Di Palma, ex preparatore dei portieri della Nazionale, ha parlato di Perin e Donnarumma in esclusiva a Juventusnews24

Intervistato in esclusiva da Juventusnews24, Vincenzo Di Palma, ex preparatore dei portieri della Nazionale, ha parlato così di Perin e Donnarumma in ottica azzurra.

PERIN IN NAZIONALE – «Si esatto. Secondo me alla prossima convocazione verrà preso in considerazione, non può essere altrimenti. Attualmente tra Perin e Donnarumma io punterei di più sul primo. L’ex Milan era partito alla grande, poi ha avuto dei cali, delle difficoltà di cui però non conosco i motivi. Un allenatore deve puntare sul portiere che in quel momento gli dà maggiori garanzie».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI JUVENTUSNEWS24 A DI PALMA

The post Perin o Donnarumma L’ex Nazionale: «Non ho dubbi su chi scegliere» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG