Parla il giornalista belga, Pieter-Jan Calcoen, in una intervista esclusiva a MilanNews.it

Sono queste le parole del giornalista belga Pieter-Jan Calcoen, ecco cosa dice del Milan a MilanNews.it, così su De Ketelaere: “Passare dal Belgio a un altro Paese e a uno dei più grandi club italiani non è facile. Penso che il De Ketelaere debba solo mantenere pazienza e calma. Ha il talento e le capacità per farcela. Sapevamo che non sarebbe stato facile. Speravamo che si adattasse un po’ più velocemente, ma siamo ancora convinti che sia uno dei più grandi talenti belgi.“

Conclude così su Origi e Vranckx: “Se fossi stato io l’allenatore, avrei convocato Origi per il Mondiale. Ha capacità specifiche e ha fatto alcune buone partite prima della Coppa del Mondo. Penso ancora che possa avere un grande impatto sul Milan e sui Red Devils. Per noi in Belgio Aster è un numero 8. Ha il passo per arrivare da un’area all’altra, box to box. Il Milan se lo potrà godere, questo è certo“.

