Il difensore del Monza Luca Caldirola si è congratulato con la sua ex squadra per la vittoria del Tricolore.

Luca Caldirola ha parlato anche di Inter e di alcuni suoi compagni al Premio Gentlemen Fair Play. “Lo scudetto dell’Inter? L’hanno strameritato, fin dalla prima giornata”.

Sul futuro di Colpani e di Gregorio, entrambi accostati all’Inter ma non solo

“Bello, perché vuol dire che è stato fatto un grande lavoro, che i ragazzi hanno lavorato bene. Penso a Di Gregorio e Colpani, con cui ho un rapporto anche extra-campo, e vederli accostati a grandi squadre è bello. Due anni fa eravamo in Serie B a lottare per la Serie A. È bello che le grandi squadre guardino in casa Monza per rubare qualche giocatore. Io spero che rimangano tutti, ma vedremo cosa accadrà”.

Valentin Carboni

Su Carboni

“Ha delle grandissime qualità, altrimenti non sarebbe stato convocato dall’Argentina. E’ giovane, ha margini di miglioramento grandi, cerco di consigliarlo il più possibile perché quando vedo questi talenti non voglio che vengano sprecati. Ha la testa sulle spalle, è un gran lavoratore e sono convinto che tra un paio d’anni diventerà un grande giocatore”.

Scenari futuri

L’Inter per Carboni a gennaio scorso ha rifiutato 20 milioni: i nerazzurri credono nel futuro del ragazzo anche se almeno per l’anno prossimo non dovrebbe restare in Prima Squadra. I dirigenti cercheranno di mandarlo in prestito nuovamente in Serie A ma si pensa che un’offerta superiore ai 30 milioni possa far vacillare il club.

