L’amministratore delegato del Monza ha espresso i propri complimenti all’Inter per la vittoria dello scudetto, svelando un retroscena su Berlusconi.

Durante il prestigioso evento del Premio Gentleman, una manifestazione che celebra il fair play e l’eleganza nel mondo del calcio, Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha tenuto un discorso che ha colto l’attenzione di molti. La sua oratoria non solo ha risaltato le prestazioni del suo club ma ha anche offerto un momento di riconoscimento nei confronti di due squadre rivali, l’Inter e il Milan, per le loro eccellenti prestazioni nella stagione calcistica.

Lode ai vincitori

Nel corso del suo intervento, Galliani ha rivolto espliciti complimenti all’Inter per la conquista dello scudetto, sottolineando come la squadra abbia “strameritato” di vincere il campionato grazie alle sue notevoli prestazioni sul campo. Il riconoscimento di Galliani nei confronti dei nerazzurri evidenzia una maturità e un senso di sportività che spesso si desidera vedere nel mondo del calcio.

Calciatori dell’Inter e Inzaghi

Un tributo alla città di milano

L’amministratore delegato del Monza ha poi esteso i suoi complimenti anche al Milan, che ha ottenuto il secondo posto, evidenziando un senso di orgoglio per la città di Milano, che si è affermata sia al primo che al secondo posto della classifica. Queste parole non solo celebrano i successi sportivi, ma rafforzano anche un senso di comunità e appartenenza alla metropoli lombarda.

Il ricordo di Silvio Berlusconi

Galliani ha anche evocato il ricordo di Silvio Berlusconi, figura emblematica nel mondo del calcio e in particolare del Milan, ricordando la sua apertura nei confronti dei successi interisti nei momenti in cui il Milan non potesse primeggiare. Questo aspetto del discorso riflette la visione di Berlusconi di una rivalità sana e rispettosa nel calcio milanese e italiano.

L’articolo Inter, Galliani sullo scudetto: “Vittoria meritata, Berlusconi diceva…” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG