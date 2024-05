Il cantante Enrico Ruggeri, noto tifoso interista, ha ripercorso momenti positivi (tanti) e negativi (pochi) della stagione nerazzurra.

Enrico Ruggeri ha espresso il suo parere sulla stagione dell’Inter al Premio Gentleman Fair Play. “Questo è uno scudetto particolare, non mi sono mai divertito così tanto. Squadra fantasiosa e imprevedibile. Di solito quando la guardi in tv e vedi la squadra sterzare a destra sai già il giocatore che troverai, invece all’Inter no. E poi fai un gol con il terzo di sinistra che fa segnare il terzo di destra con due centrocampisti che sono andati a coprire è una cosa che dimostra fantasia, bravura dell’allenatore e solidità in campo”.

Giuseppe Marotta

Partite steccate

“Quest’anno l’Inter ha avuto due serate storte: quella in casa col Bologna e quella di ritorno in Champions League (con l’Atletico Madrid, ndr), quindi ovviamente ci riproverà in Champions. I sogni dei tifosi non hanno fine, per cui figurati. Vinci lo scudetto con quasi venti punti di vantaggio, perdi la Champions agli ottavi, è chiaro che il sogno è lo scudetto. Magari con dieci punti vai a fare un po’ di strada in più”.

Un ipotetico sogno di mercato

“Quest’anno no. Poi io sono uno che si affeziona, non sarei un buon consigliere di Marotta, li terrei tutti. Ma il grande organizzatore del mercato deve già cominciare a capire dove sarà il problema l’anno dopo quindi io non sarei la persona giusta”.

L’articolo Ruggeri: “Mai divertito come quest’anno con l’Inter, sono state solo due le serate storte” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG