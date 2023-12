Calendario Juve post Roma, ultimo match del 2023: ecco TUTTI gli impegni del mese di gennaio

La Juve prepara l’ultima gara dell’anno, il big match contro la Roma in programma sabato 30 dicembre. A gennaio, invece, saranno cinque le sfide in programma per i bianconeri.

Prima del 2024 in Coppa Italia contro la Salernitana. Sfida ai campani anche in campionato, in trasferta a Salerno, poi Sassuolo, Lecce ed Empoli.

