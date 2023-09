Calendario Juventus Under 15 2023/24: ecco i gironi e tutti gli impegni dei bianconeri per ogni giornata. Il programma completo

Anche per la Juventus Under 15 di mister Benesperi inizia ufficialmente la stagione 2023/2024. La FIGC ha reso noto i gironi e il calendario con tutti gli impegni dei bianconeri. Calcio d’inizio domenica 24 settembre.

La Juventus è stata inserita nel girone A che sarà composto da: Bologna, Cremonese, Genoa, Modena, Napoli, Parma, Pisa, Reggiana, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino. Le squadre sono dispari e quindi ad ogni giornata una compagine riposerà: nella prima giornata di campionato saranno proprio i bianconeri a non avere avversari.

Al termine dei gironi, le 16 qualificate (dalla prima alla quinta) si affronteranno in quattro fasi: tre con gare di andata e ritorno (ottavi, quarti e semifinali) e una in gara unica in campo neutro (finale 1° e 2° posto).

2^ GIORNATA

Sassuolo – Juventus (1 ottobre/18 gennaio)

3^ GIORNATA

Juventus – Napoli (8 ottobre/4 febbraio)

4^ GIORNATA

Reggiana – Juventus (15 ottobre/11 febbraio)

5^ GIORNATA

Juventus – Torino (22 ottobre/18 febbraio)

6^ GIORNATA

Modena – Juventus (29 ottobre/25 febbraio)

7^ GIORNATA

Juventus – Cremonese (5 novembre/3 marzo)

8^ GIORNATA

Pisa – Juventus (12 novembre/10 marzo)

9^ GIORNATA

Juventus – Spezia (19 novembre/17 marzo)

10^ GIORNATA

Parma – Juventus (26 novembre/24 marzo)

11^ GIORNATA

Juventus – Bologna (3 dicembre/7 aprile)

12^ GIORNATA

Genoa – Juventus (17 dicembre/14 aprile)

13^ GIORNATA

Juventus – Sampdoria (7 gennaio/21 aprile)

