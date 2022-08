Date, squadre, giornate, risultati e classifica del massimo campionato inglese. Calendario Premier League 2022/23

Con una settimana di anticipo rispetto alla Serie A e alla Liga spagnola, riparte in Inghilterra il massimo campionato di calcio. La Premier League 2023/2023 ripropone il duello fra il Manchester City di Pep Guardiola e il Liverpool di Jurgen Klopp, ma vede anche altri club provare a spezzare il duopolio. Fra gli altri nutrono ambizioni di alta classifica il Chelsea di Thomas Tuchel, il Tottenham di Antonio Conte, l’Arsenal di Mikel Arteta e il Manchester United di Erik Ten Hag.

Nell’edizione 2021/22, al termine delle 38 giornate, caratterizzate da un duello serrato fra i Citizens e il Liverpool di Jurgen Klopp, il Manchester City di Pep Guardiola si è confermato per la terza volta consecutiva Campione d’Inghilterra.

Le date

La Premier League 2022/2023, 124ª edizione del massimo campionato inglese, inizierà venerdì 5 agosto 2022 con l’anticipo della 1ª giornata e si concluderà domenica 28 maggio 2022 con la 38ª e ultima giornata.

Per ogni turno sono previsti diversi Friday Night, ovvero anticipi del venerdì sera, e Monday Night, posticipi del lunedì. A Santo Stefano ci sarà, come di consueto, il Boxing Day, il turno che si disputa all’indomani del Natale.

Le squadre

Alla Premier League 2022/2023 partecipano 20 squadre, 17 confermate rispetto alla passata stagione, più le 3 neopromosse dalla Football League Championship.

Queste le 20 squadre al via:

ARSENAL (5° posto nel 2021/2022);

(5° posto nel 2021/2022); ASTON VILLA (14° posto nel 2021/2022);

(14° posto nel 2021/2022); BOURNEMOUTH (2° nella Football League Championship, promosso in Premier League)

(2° nella Football League Championship, promosso in Premier League) BRENTFORD (13° posto nel 2021/22);

(13° posto nel 2021/22); BRIGHTON (9° posto nel 2021/2022);

(9° posto nel 2021/2022); CHELSEA (3° posto nel 2021/2022);

(3° posto nel 2021/2022); CRYSTAL PALACE (12° posto nel 2021/2022);

(12° posto nel 2021/2022); EVERTON (16° posto nel 2021/2022);

(16° posto nel 2021/2022); FULHAM (1° nella Football League Championship, promosso in Premier League)

(1° nella Football League Championship, promosso in Premier League) LEEDS UNITED (17°posto nel 2021/2022);

(17°posto nel 2021/2022); LEICESTER CITY (8° posto nel 2020/2021);

(8° posto nel 2020/2021); LIVERPOOL (2° posto nel 2020/2021);

(2° posto nel 2020/2021); MANCHESTER CITY (Campione d’Inghilterra nel 2021/2022);

(Campione d’Inghilterra nel 2021/2022); MANCHESTER UNITED (6° posto nel 2021/2022);

(6° posto nel 2021/2022); NEWCASTLE UNITED (11° posto nel 2021/2022);

(11° posto nel 2021/2022); NOTTINGHAM FOREST (4° posto nella Football League Championship, promosso in Premier League attraverso i playoff);

(4° posto nella Football League Championship, promosso in Premier League attraverso i playoff); SOUTHAMPTON (15° posto nel 2021/2022);

(15° posto nel 2021/2022); TOTTENHAM (4° posto nel 2021/2022);

(4° posto nel 2021/2022); WEST HAM (7° posto nel 2021/2022);

(7° posto nel 2021/2022); WOLVERHAMPTON (10° posto nel 2021/2022).

Dove vedere la Premier League 2022/2023 in tv e streaming

La Premier League 2022/2023 sarà visibile in tv in Italia su Sky, detentrice dei diritti del massimo campionato inglese. Per ogni giornata di campionato, Sky trasmetterà fino a 7 gare in diretta.

Le partite della Premier League si potranno vedere anche in diretta streaming tramite la piattaforma Sky Go o su NOW, il servizio live e on demand della tv satellitare, acquistando il Pass sport.

Calendario Premier League 2022/2023: le 38 giornate

Il calendario della Premier League 2022/2023 è stato sorteggiato, con largo anticipo rispetto al passato, giovedì 16 giugno, con la compilazione delle 38 giornate.

GIRONE DI ANDATA – GIRONE DI RITORNO – CLASSIFICA

