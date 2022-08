Queste le parole del giornalista Raimondo De Magistris, che riflette sulla vittoria dell’Inter contro il Lecce a TMW.

Ecco le parole del giornalista Raimondo De Magistris che ha parlato a TMW della vittoria dell’Inter contro il Lecce: “C’è chi come Inter o Fiorentina ha vinto solo nei secondi finali. Chi in rimonta, come il Milan, la Lazio o il Napoli. Chi gestendo, come la Juventus, la Roma o l’Atalanta. Però la prima impressione è quella di big che al cospetto dell’inizio di stagione non si sono fatte trovare impreparate. Anzi.“

Romelu Lukaku

Aggiunge il famoso giornalista: “Hanno tutte iniziato la Serie A col piede giusto, andando contro le premesse di un calcio d’agosto capace di regalare storie divertenti e flop sorprendenti quando i primi vagiti del campionato si concretizzano in stadi assolati.” Conclude così. Insomma non ci resta che attendere per vedere come andrà la seconda giornata di campionato.

