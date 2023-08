La Premier League 2023/2024 partirà ufficialmente venerdì 11 agosto, con l’anticipo della 1ª giornata, con una settimana di anticipo rispetto alla Serie A italiana. Calendario Premier League 2023/2024: diciannove squadre lanciano la sfida al Manchester City di Pep Guardiola, che nella scorsa stagione ha conquistato il suo 9° titolo inglese complessivo e il 3° consecutivo, prevalendo nelle ultime giornate sull’Arsenal di Mikel Arteta dopo un lungo testa a testa.

Quella che partirà prima di Ferragosto sarà la 125ª del massimo campionato inglese, la 32ª da quando esiste la Premier League.

Quando inizia la Premier League 2023/2024?

La Premier League 2023/2024 partirà venerdì 11 agosto 2023 con l’anticipo della 1ª giornata.

Quando finisce la Premier League 2023/2024?

Il massimo campionato inglese si concluderà domenica 19 maggio 2024 con la 38ª giornata, durante la quale tutte le gare si disputeranno in contemporanea.

Turni infrasettimanali e soste

Le partite della Premier League si giocheranno in 34 weekend con un ritorno alla normalità dopo gli anni del Covid e la scorsa stagione con il Mondiale invernale. Sono previsti 3 turni infrasettimanali oltre a quelli in programma come di consueto durante le festività di Natale.

La pausa è invece programmata per metà gennaio, quando 10 partite saranno spalmate nei due fine settimana dal 13 al 20 gennaio.

Le squadre

Alla Premier League 2023/2024 parteciperanno 20 squadre, di cui 17 confermate dalla scorsa stagione e tre neopromosse dalla Football League Championship:

Queste le 20 squadre partecipanti al campionato inglese:

ARSENAL , Londra, Emirates Stadium (2° posto nel 2022/2023);

, Londra, Emirates Stadium (2° posto nel 2022/2023); ASTON VILLA , Birmingham, Villa Park (7° posto nel 2022/2023);

, Birmingham, Villa Park (7° posto nel 2022/2023); BOURNEMOUTH , Bournemouth, Dean Court (15° posto nel 2022/2023);

, Bournemouth, Dean Court (15° posto nel 2022/2023); BRENTFORD , Londra, Brentford Community Stadium (9° posto nel 2022/2023);

, Londra, Brentford Community Stadium (9° posto nel 2022/2023); BRIGHTON , Brighton & Hove, Falmer Stadium (6° posto nel 2022/2023);

, Brighton & Hove, Falmer Stadium (6° posto nel 2022/2023); BURNLEY , Burnley, Turf Moor (1° nella Football League Championship, promosso in Premier League);

, Burnley, Turf Moor (1° nella Football League Championship, promosso in Premier League); CHELSEA , Londra, Stamford Bridge (12° posto nel 2022/2023);

, Londra, Stamford Bridge (12° posto nel 2022/2023); CRYSTAL PALACE , Londra, Selhurst Park (11° posto nel 2022/2023);

, Londra, Selhurst Park (11° posto nel 2022/2023); EVERTON , Liverpool, Goodison Park (17° posto nel 2022/2023);

, Liverpool, Goodison Park (17° posto nel 2022/2023); FULHAM , Londra, Craven Cottage (10° posto nel 2022/2023);

, Londra, Craven Cottage (10° posto nel 2022/2023); LIVERPOOL , Liverpool, Anfield (5° posto nel 2022/2023);

, Liverpool, Anfield (5° posto nel 2022/2023); LUTON TOWN , Luton, Kenilworth Road (3° posto nella Football League Championship, promosso in Premier League attraverso i playoff);

, Luton, Kenilworth Road (3° posto nella Football League Championship, promosso in Premier League attraverso i playoff); MANCHESTER CITY , Manchester, Etihad Stadium (Campione d’Inghilterra nel 2022/2023);

, Manchester, Etihad Stadium (Campione d’Inghilterra nel 2022/2023); MANCHESTER UNITED , Manchester, Old Trafford (3° posto nel 2022/2023);

, Manchester, Old Trafford (3° posto nel 2022/2023); NEWCASTLE UNITED , Newcastle upon Tyne, St. James’ Park (4° posto nel 2022/2023);

, Newcastle upon Tyne, St. James’ Park (4° posto nel 2022/2023); NOTTINGHAM FOREST , Nottingham, City Ground (16° posto nel 2022/2023);

, Nottingham, City Ground (16° posto nel 2022/2023); SHEFFIELD UNITED , Sheffield, Bramall Lane (2° posto nella Football League Championship, promosso in Premier League);

, Sheffield, Bramall Lane (2° posto nella Football League Championship, promosso in Premier League); TOTTENHAM , Londra, Tottenham Hotspur Stadium (8° posto nel 2022/2023);

, Londra, Tottenham Hotspur Stadium (8° posto nel 2022/2023); WEST HAM , Londra, London Stadium (14° posto nel 2022/2023);

, Londra, London Stadium (14° posto nel 2022/2023); WOLVERHAMPTON, Wolverhampton, Molineux Stadium (13° posto nel 2022/2023).

Dove vedere la Premier League 2023/2024 in tv e streaming

La Premier League 2023/2024 sarà visibile in tv in Italia su Sky, detentrice dei diritti del massimo campionato inglese fino al 2025. Per ogni giornata di campionato, Sky trasmetterà fino a 7 gare in diretta.

Le partite della Premier League si potranno vedere anche in diretta streaming tramite la piattaforma Sky Go o su NOW, il servizio live e on demand della tv satellitare, acquistando il Pass sport.

Calendario Premier League 2023/2024: le 38 giornate

Il Calendario Premier League 2023/2024 è stato sorteggiato giovedì 15 giugno. Successivamente, per ogni giornata, sono stati decisi eventuali anticipi e posticipi:

GIRONE DI ANDATA

1ª GIORNATA

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO Venerdì 11 agosto 21.00 BURNLEY-MAN CITY 0-3 [4′, 36′ Haaland, 75′ Rodri] Sabato 12 agosto 13.30 ARSENAL-NOTTINGHAM FOREST – Sabato 12 agosto 16.00 BOURNEMOUTH-WEST HAM – Sabato 12 agosto 16.00 BRIGHTON-LUTON TOWN – Sabato 12 agosto 16.00 EVERTON-FULHAM – Sabato 12 agosto 16.00 SHEFFIELD UTD-CRYSTAL PALACE – Sabato 12 agosto 18.30 NEWCASTLE UNITED-ASTON VILLA – Domenica 13 agosto 15.00 BRENTFORD-TOTTENHAM – Domenica 13 agosto 17.30 CHELSEA-LIVERPOOL – Lunedì 14 agosto 21.00 MAN UTD-WOLVES –

2ª GIORNATA

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO Venerdì 18 agosto 20.45 NOTTINGHAM FOREST-SHEFFIELD UTD – Sabato 19 agosto 16.00 FULHAM-BRENTFORD – Sabato 19 agosto 16.00 LIVERPOOL-BOURNEMOUTH – Sabato 19 agosto 16.00 WOLVES-BRIGHTON – Sabato 19 agosto 18.30 TOTTENHAM-MAN UTD – Sabato 19 agosto 21.00 MAN CITY-NEWCASTLE UTD – Domenica 20 agosto 15.00 ASTON VILLA-EVERTON – Domenica 20 agosto 17.30 WEST HAM-CHELSEA – Lunedì 21 agosto 21.00 CRYSTAL PALACE-ARSENAL – Da definire Da definire LUTON TOWN-BURNLEY –

3ª GIORNATA

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO Venerdì 25 agosto 21.00 CHELSEA-LUTON TOWN – Sabato 26 agosto 13.30 BOURNEMOUTH-TOTTENHAM – Sabato 26 agosto 16.00 ARSENAL-FULHAM – Sabato 26 agosto 16.00 BRENTFORD-CRYSTAL PALACE – Sabato 26 agosto 16.00 EVERTON-WOLVES – Sabato 26 agosto 16.00 MAN UTD-NOTTINGHAM FOREST – Sabato 26 agosto 18.30 BRIGHTON-WEST HAM – Domenica 27 agosto 15.00 BURNLEY-ASTON VILLA – Domenica 27 agosto 15.00 SHEFFIELD UTD-MAN CITY – Domenica 27 agosto 17.30 NEWCASTLE UNITED-LIVERPOOL –

4ª GIORNATA

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO Venerdì 1 settembre 21.00 LUTON TOWN-WEST HAM – Sabato 2 settembre 13.30 SHEFFIELD UTD-EVERTON – Sabato 2 settembre 16.00 BRENTFORD-BOURNEMOUTH – Sabato 2 settembre 16.00 BURNLEY-TOTTENHAM – Sabato 2 settembre 16.00 CHELSEA-NOTTINGHAM FOREST – Sabato 2 settembre 16.00 MAN CITY-FULHAM – Sabato 2 settembre 18.30 BRIGHTON-NEWCASTLE UNITED – Domenica 3 settembre 15.00 CRYSTAL PALACE-WOLVES – Domenica 3 settembre 15.00 LIVERPOOL-ASTON VILLA – Domenica 3 settembre 17.30 ARSENAL-MAN UTD –

5ª GIORNATA

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO Sabato 16 settembre 13.30 WOLVES-LIVERPOOL – Sabato 16 settembre 16.00 ASTON VILLA-CRYSTAL PALACE – Sabato 16 settembre 16.00 FULHAM-LUTON TOWN – Sabato 16 settembre 16.00 MAN UTD-BRIGHTON – Sabato 16 settembre 16.00 TOTTENHAM-SHEFFIELD UTD – Sabato 16 settembre 16.00 WEST HAM-MAN CITY – Sabato 16 settembre 18.30 EVERTON-ARSENAL – Domenica 17 settembre 15.00 BOURNEMOUTH-CHELSEA – Domenica 17 settembre 17.30 NEWCASTLE UNITED-BRENTFORD – Lunedì 18 settembre 20.45 NOTTINGHAM FOREST-BURNLEY –

6ª GIORNATA

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO Sabato 23 settembre 16.00 CHELSEA-ASTON VILLA – Sabato 23 settembre 16.00 CRYSTAL PALACE-FULHAM – Sabato 23 settembre 16.00 LUTON TOWN-WOLVES – Sabato 23 settembre 16.00 MAN CITY-NOTTINGHAM FOREST – Sabato 23 settembre 18.30 BRENTFORD-EVERTON – Sabato 23 settembre 21.00 BURNLEY-MAN UTD – Domenica 24 settembre 15.00 ARSENAL-TOTTENHAM – Domenica 24 settembre 15.00 BRIGHTON-BOURNEMOUTH – Domenica 24 settembre 15.00 LIVERPOOL-WEST HAM – Domenica 24 settembre 17.30 SHEFFIELD UTD-NEWCASTLE UNITED –

7ª GIORNATA

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO Sabato 30 settembre 13.30 ASTON VILLA-BRIGHTON – Sabato 30 settembre 16.00 BOURNEMOUTH-ARSENAL – Sabato 30 settembre 16.00 EVERTON-LUTON TOWN – Sabato 30 settembre 16.00 MAN UTD-CRYSTAL PALACE – Sabato 30 settembre 16.00 NEWCASTLE UNITED-BURNLEY – Sabato 30 settembre 16.00 WEST HAM-SHEFFIELD UTD – Sabato 30 settembre 16.00 WOLVES-MAN CITY – Sabato 30 settembre 18.30 TOTTENHAM-LIVERPOOL – Domenica 1 ottobre 15.00 NOTTINGHAM FOREST-BRENTFORD – Lunedì 2 ottobre 21.00 FULHAM-CHELSEA –

POS. SQUADRA G V N P GF GS DR PUNTI 1. Manchester City 1 1 0 0 3 0 +3 3 2. Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Brentford 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Everton 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Fulham 0 0 0 0 0 0 0 0 11. Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0 12. Luton Town 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Manchester United 0 0 0 0 0 0 0 0 14. Newcastle United 0 0 0 0 0 0 0 0 15. Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Sheffield United 0 0 0 0 0 0 0 0 17. Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0 18. West Ham 0 0 0 0 0 0 0 0 19. Wolves 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Burnley 1 0 0 1 0 3 -3 0

