Ivan Zazzaroni, giornalista, ha parlato attraverso le colonne del Corriere dello Sport della vicenda Romelu Lukaku

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha parlato attraverso le colonne del Corriere dello Sport della vicenda Romelu Lukaku.

LE PAROLE – «La demolizione dell’Uomo Lukaku, la cui colpa è quella di essere un filo volubile (non è il solo), è qualcosa di grottesco, a tratti intollerabile: visto l’andazzo, giorni fa un bravo giornalista de La Stampa, Roberto Pavanello, ha simpaticamente avanzato il sospetto che a uccidere John Fitzgerald Kennedy a Dallas, il 22 novembre di 60 anni fa, sia stato il nonno di Lukaku. Sono certo che dietro tutto questo non ci sia la mano di Marotta: lui è sempre stato per l’autonomia di pensiero. Già. Ad ogni modo la trattativa prosegue, come finirà ancora non si sa. Com’è andata fin qui, lo sanno tutti. In particolare gli juventini e la Juve, più forte di certi condizionamenti. Spero per lei».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG