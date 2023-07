PRESENTAZIONE CALENDARIO – «Cambiava molto il calendario, a seconda della squadra in cui eri. E di solito eravamo già in ritiro, quindi si commentava magari a tavola, la sera. Iniziare in modo soft per una grande non è male».

INTER – «In Europa abbiamo visto tutti, ma in campionato Inzaghi dovrà fare di più. L’Inter deve competere per il titolo, con Thuram e Frattesi mette basi importanti. Devono puntare allo Scudetto dopo aver chiuso venti punti dietro al Napoli».

NEOPROMOSSE – «Sono piazze blasonate e fa sì che il campionato sia ancora più bello e avvincente, in quanto a nomi. Le cosiddette piccole, vedi il Monza su tutte, non lo sono più così tanto… Confermarsi non sarà semplice».

DERBY D’ITALIA – «Giocano a breve distanza tra le due partite, inusuale ma c’è un certo fascino. È una partita bella, importante e storica».

ROMA – «Sono una di quelle squadre che dovranno cercare di migliorarsi, magari arrivare tra le prime quattro. Non è facile, il mercato non è decollato e ci sono mancanze, il sesto posto però non può bastare».

ADDIO DI MALDINI – «Sarà un’assenza importante, era punto di riferimento per allenatore, giocatori e tifosi. Se i calciatori vanno e vengono, ora bisogna invece vedere la società in che direzione vuole andare».

OUTSIDER PER L’EUROPA – «Fare un nome è difficile, ma con la continuità certi allenatori potranno far giocare meglio le proprie squadre. Metterei anche il Monza, può accreditarsi come sorpresa in funzione dell’Europa. Anche il Bologna mi è piaciuto molto quest’anno».

AUSPICIO PER LA STAGIONE – «Speriamo tutti in un maggior equilibrio, anche se pure lo scorso in fondo, per alcune posizioni, lo è stato. Ci sono squadre che devono fare di più, Inter e Juventus su tutte».

