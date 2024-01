Hakan Calhanoglu ha parlato nel postpartita del match tra Monza e Inter, vinto dai nerazzurri per 1-5: le dichiarazioni

Ai microfoni di DAZN, parla così Hakan Calhanoglu al termine del match tra Monza e Inter, vinto 1-5 dai nerazzurri anche grazie alla doppietta da lui siglata.

PARTITA – «Abbiamo lavorato bene questa settimana. E’ stato bello vincere col Monza, perchè hanno giocatori di qualità e sanno giocare. Abbiamo fatto il nostro lavoro, lasciando alle spalle il match col Verona. Siamo entrati molto bene in partita».

DOPPIETTA – «Ringrazio i miei compagni e i tifosi che mi supportano. Io sto cercando di dare sempre il massimo alla squadra. E’ un momento molto bello per me».

POLEMICHE E PRESSIONE – «Negli spogliatoi c’è un clima molto positivo. Così come ci vedete in campo, siamo anche lì e in allenamento. Una famiglia unita, tutti amici».

SUPERCOPPA – «Vogliamo difendere il titolo, il nostro obiettivo è questo».

