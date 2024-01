I nerazzurri vincono ma tornano anche a convincere: ecco le pagelle di Monza-Inter.

SOMMER 6: incolpevole sul goal subìto, presente sull’unico altro tiro nello specchio degli avversari.

PAVARD 6,5: bella gara nonostante una brutta botta subita in testa, praticamente perfetto in difesa mentre in attacco solo un miracolo di Sorrentino gli nega la rete. (Dall’82’ BISSECK s. v.).

DE VRIJ 7: avvia la transizione dello 0-2 con una grande uscita palla al piede, annulla Dany Mota e Colombo.

BASTONI 6,5: riesce in extremis a mettere in fuorigioco Pessina, in avanti si fa vedere con qualche cross interessante. (Dal 72’ ACERBI 6: ordinaria amministrazione).

DARMIAN 5,5: agisce nell’ombra fino a quando procura il secondo rigore contro consecutivo.

BARELLA 6,5: solito condensato di quantità e qualità, oggi meno arzillo del solito. (Dal 62’ FRATTESI 6,5: conquista il rigore del 4-1).

CALHANOGLU 7,5: rompe l’equilibrio del match con un goal dal dischetto, a fine primo tempo rimedia ad un suo errore non da poco. Segna anche lo 0-3. (Dal 62’ ASLLANI 6: spreca una buona chance col destro dal limite).

MKHITARYAN 7,5: utile in entrambe le fasi, specie in quella di rifinitura ma per sua sfortuna gli attaccanti non sfruttano i suoi regali. È protagonista delle azioni che portano al secondo, al terzo ed al quinto goal.

DIMARCO 6,5: potrebbe segnare dopo solo 3 minuti ma il suo sinistro da buona posizione esce fuori ma si fa perdonare con l’assist per la seconda rete del match. (Dal 72’ CARLOS AUGUSTO s. v.).

THURAM 7: cicca una facile conclusione in avvio di gara e si ripete a fino primo tempo. In generale inizia così così ma il crescendo è spaventoso. Realizza il tacco geniale per la terza rete dei suoi e segna il bel quinto goal.

LAUTARO MARTINEZ 7,5: dal suo colpo di testa nasce il calcio di rigore poi trasformato da Calhanoglu. Non contento segna anche due goal, uno scivolata e l’altro dal dischetto.

INZAGHI 7: i suoi rispettano il piano gara e partono fortissimo, si fermano nella ripresa ma riescono a chiudere la gara in contropiede attorno all’ora di gioco. Lui quindi può far rifiatare qualche titolare per la SuperCoppa.

