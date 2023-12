Hakan Calhanoglu ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il fischio finale del match tra Napoli e Inter, della 14^ di Serie A

Ai microfoni di Inter Tv, un emozionato Hakan Calhanoglu parla così al termine di Napoli-Inter.

LE PAROLE- «Gol? Sono contento, la mia forza è questa: tirare da fuori area. Quando sono libero sono pericoloso. Sono contento per il gol fatto. Abbiamo meritato questa vittoria, abbiamo risposto molto bene alle partite che hanno fatto gli altri. È un segnale per gli altri, che non molliamo e che vogliamo essere lì in alto più a lungo possibile»

CAMPIONATO E SCUDETTO- «Napoli ancora in corsa Ci sono due o tre squadre che lottano e lo sappiamo, Loro sono una squadra forte. Oggi i piccoli dettagli sono stati importanti. Siamo stati più lucidi e più concentrati di loro. Volevamo questa vittoria. Come ci chiamiamo io e Thuram? Ho tanti amici napoletani e calabresi, ho insegnato a Marcus un termine napoletano. Io, lui e Arnautovic siamo sempre insieme. E siamo insieme a tutti gli altri. C’è un bel clima, che vogliamo mantenere e che sarà importante»

L’articolo Calhanoglu a Inter TV: «Oggi abbiamo dato una grande risposta» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG