Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro il Napoli di Mazzarri

Inzaghi ha analizzato così la gara vinta dall’Inter al Maradona contro il Napoli:

«Sono tutte partite complicate. Sapevamo di dover fare una grande prova. Primo tempo equilibrato. Poi meglio noi, dopo il raddoppio di Barella siamo diventati padroni del campo. Carlos? È stato bravissimo. Non era semplice entrare a freddo al Maradona con avversari che ti possono mettere in difficoltà sempre. Sono molto soddisfatto di lui e di tutta la squadra. Ci godiamo questa vittoria, da domani penseremo all’Udinese. Meriti miei? Sì ma i veri protagonisti sono i ragazzi. Le partite sono il coronamento di come si lavora in settimana e loro lavorano molto bene. Cosa è cambiato nella testa di questa squadra Lo dirà il tempo. Questi tre mesi e mezzo sono stati ottimi, abbiamo raggiunto due obiettivi molto importanti. Il tempo dirà tutto. Non molliamo di un centimetro e dobbiamo continuare a lavorare in questo modo».

