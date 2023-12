Il direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso recrimina per due episodi arbitrali dubbi avvenuti durante la gara di stasera.

Mauro Meluso a DAZN ha protestato per due decisioni dei direttori di gara che secondo lui hanno danneggiato oltremodo il Napoli durante il match odierno contro l’Inter; ecco le sue parole. “Mazzarri non è venuto per evitare magari dichiarazioni che creassero problemi. Noi siamo molto scontenti, è una mortificazione che non ci meritiamo: crediamo che Massa e il VAR siano incappati in una giornataccia. Può capitare a tutti: ma sinceramente il primo gol ci ha dato una mazzata ed è fortemente viziato da un fallo evidente su Lobotka che meritava l’intervento dell’arbitro subito”.

Victor Osimhen

Mancato rigore

“Il secondo episodio che ci ha visti penalizzati è il rigore di Osimhen: io sono stato calciatore, quando ti prendono il tendine d’Achille vai giù e perdi l’appoggio. E’ evidente che è un fallo che andava sanzionato. Noi non facciamo dietrologia, non pensiamo ad altri motivi oltre alla cattiva giornata: ma perdere così davanti ai nostri tifosi così non è bello. Il primo gol ci ha creato una condizione psicologica negativa. Su Osimhen vedo un contatto netto, è per quello che perde l’equilibrio: il VAR c’è apposta per correggere gli eventuali errori dell’arbitro. Mi chiedo perché non sia intervenuto”.

La lamentela

“Io non voglio creare alibi a nessuno, la squadra ha dato il massimo e dovrà ancora correggere qualcosa: abbiamo perso contro una grande squadra, il gol di Calhanoglu è di grandissima fattura. Secondo me non meritavamo di avere questa mortificazione oggi, ecco. Un rigore come quello su Osimhen deve almeno andarlo a rivedere: poi poteva anche non darlo ma doveva rivederlo. Quando giochi contro grandi squadre una disparità di questo genere è determinante. Su Osimhen per me è fallo nettissimo che ci metteva nelle condizioni di recuperare: era un momento topico. Ci sentiamo troppo penalizzati”.

