Giovanni Di Lorenzo ha parlato dopo il fischio finale del match tra il suo Napoli e l’Inter, terminato 0-3 per i nerazzurri

Il giocatore del Napoli Giovanni Di Lorenzo parla così ai microfoni di DAZN, al termine del match con l’Inter nella 14^ di Serie A:

PARTITA- «Il risultato non ci lascia felici, c’era delusione nello spogliatoio. Secondo me abbiamo fatto una buona prestazione, tornando a esprimere un buon calcio e creando occasioni importanti. Ci dispiace non essere riusciti a concretizzarle. I tifosi sono stati vicino alla squadra, ma la sconfitta ci penalizza».

MAZZARRI- «Ha cercato di ricompattare l’ambiente, perchè era diventata una situazione difficile e la squadra non stava raccogliendo risultati. Ha ridato fiducia a noi nello spogliatoio, perchè la squadra e il gruppo sono forti. Con tante partite ravvicinate il tempo per lavorare è poco, ora avremo qualche giorno per preparare la partita difficilissima con la Juve. Il mister si è presentato nel migliore dei modi».

OBIETTIVI- «Gli obiettivi ci sono ancora, la distanza dalle prime 2 è importante, sono tanti punti, ma nel calcio può succedere di tutto. In questi momenti dobbiamo unirci e compattarci ancora di più. A Madrid e stasera non meritavamo di perdere, dobbiamo continuare a lavorare di più per uscire da questa situazione e tornare a vincere».

SCUDETTO E MATCH CON LA JUVE- «La distanza è ampia, è inutile parlare di scudetto. Pensiamo partita per partita, poi vedremo dove saremo. L’importante è pensare allo scontro diretto della prossima partita con la Juve, è importantissima per l’ambiente e per i tifosi».

TERZINO- «Terzino? Abbiamo parlato col mister di questa possibilità, mi metto a disposizione della squadra, se ci sarà occasione non mi tirerò indietro. Natan stasera ha fatto bene, era un ruolo non nuovo per lui».

