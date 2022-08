Il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu non nasconde lo stupore per la possibile cessione dell’esterno tedesco.

Hakan Calhanoglu a Sky Sport si mostra già carico per il derby di sabato. “Abbiamo dato una risposta importante, perché vogliamo stare più in alto possibile in classifica e abbiamo fatto quello che dovevamo fare”.

Robin Gosens

“Il derby? E’ sempre una grande partita, loro saranno carichi ma noi siamo pronti. Gosens va via? Davvero? Non lo sapevo. Spero rimanga con noi, perché è un grandissimo calciatore. Tutti vogliono giocare e anche lui, si allena sempre al massimo. Spero rimanga, perché per me è un grande uomo e un grande professionista. Lukaku? Ognuno ha le sue caratteristiche, abbiamo fatto il massimo l’anno scorso senza di lui. Ora spero che possa tornare il prima possibile“.

