Calhanoglu dipendenza: senza di lui l’Inter vince una partita su cinque. Il dato in percentuale è sconvolgente

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport negli ultimi due campionati l’Inter con Calhanoglu in campo ha vinto il 72 per cento delle partite, 38 su 53, con una media punti di 2,2.

Senza il turco, squalificato con la Fiorentina, le percentuale di successi cala al 20 per cento, una vittoria su 5, con media punti di 0,8.

