Hakan Calhanoglu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Inter e Benfica, dove tra le altre cose ha elogiato Asllani

Calhanoglu è il maestro di Asllani. Il giovane albanese segue il turco per crescere, migliorare e diventare, magari in futuro, un giocatore fondamentale per questa Inter. Il centrocampista ha elogiato il classe 2002 in conferenza, le sue dichiarazioni:

ASLLANI – «Io e lui abbiamo un bel rapporto. Ho parlato sempre con lui perché c’è tanta qualità. Io a lui dico sempre di dare il massimo in allenamento. Deve avere fame, essere più aggressivo, anche nei duelli. Sta migliorando, è un bravo uomo, sente e ascolta. Ma prova anche».

L’articolo Calhanoglu e gli elogi ad Asllani: «Ha tanta qualità e può migliorare» proviene da Inter News 24.

