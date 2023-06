Il centrocampista turco di fatto ha ufficializzato il suo rinnovo del contratto con i nerazzurri.

Il sito turco NTV ha intervistato Hakan Calhanoglu alla vigilia della finale di Champions. “Sono molto felice, francamente. Sono molto felice che giocheremo nel mio paese, sono anche orgoglioso. Sarà una bella partita per noi. È un onore per noi essere in finale dopo tanti anni. Ovviamente sappiamo che sarà difficile, rispettiamo la squadra avversaria, ma non abbiamo paura. Abbiamo sempre giocato molto bene, soprattutto contro squadre forti in Champions League. Abbiamo dominato, siamo una buona squadra”.

Hakan Calhanoglu

“Spero di poter alzare il trofeo, questo è il mio primo obiettivo. Perché dopo tutto, questo è qualcosa che resterà per tutta la mia carriera. Spero di riuscirci. Ma se fallisco, non sarò affatto triste perché sono comunque molto felice di essere in finale, è già un orgoglio per me. Prolungherò il mio contratto, l’abbiamo già concordato. Sono felice qui. Non ho intenzione di andare via da qui. Firmerò nei prossimi giorni, abbiamo già raggiunto un accordo. Come ho detto, sono felice qui. Cercherò di giocare ai massimi livelli. Questo è il mio primo obiettivo. Certo, se non ci saranno infortuni, spero. Come ho detto, il mio contratto è chiaro. Firmerò nei prossimi giorni. Inzaghi? Ho iniziato subito a giocare da mezzala e poi sono stato portato a fare il regista quando non c’era Brozovic. Ringrazio lo staff e la squadra, mi hanno migliorato molto in quella posizione. Vedi un Hakan che lavora molto. Come ho detto, sono felice“.

