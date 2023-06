Il tecnico piacentino era in discussione e forse anche quasi già esonerato fino ad un paio di mesi fa; ora invece è certo della permanenza.

È cambiato tutto all’Inter come per Simone Inzaghi: la sua conferma non è minimamente in discussione. L’ex Lazio ha un contratto valido fino al 2024 che verrà rispettato contrariamente a quanto si vociferava fino a poco tempo per via dei risultati deludenti della squadra soprattutto in campionato. Beppe Marotta storicamente tende a non far lavorare i propri allenatori a scadenza e quindi molto probabilmente arriverà anche il rinnovo fino al 2025.

Simone Inzaghi

La Gazzetta dello Sport sostiene che le discussioni avverranno in un lasso di tempo che va dai giorni successivi alla finale di sabato fino ai primi di luglio quando ci sarà il raduno che dà il via alla prossima stagione. Inzaghi ha dimostrato di saper venir fuori da una tempesta, questo è quello che ha convinto anche i più scettici a confermarlo; a fine aprile l’Inter sembrava mettere a rischio anche solo il piazzamento tra le prime quattro in campionato. Ora invece si gioca la partita più importante della stagione, ha vinto la Coppa Italia ed ha raggiunto il terzo posto in Serie A.

L’articolo Inzaghi si è risollevato dopo enormi difficoltà: si viaggia spediti verso il rinnovo proviene da Notizie Inter.

