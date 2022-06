Il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu parla senza peli sulla lingua di Zlatan Ibrahimovic e della sconfitta nel derby.

Hakan Calhanoglu in un’intervista a Tivibu Spor critica Inzaghi ma solo per il derby perso col Milan. “Ibra non ha 18 anni, è un uomo di 40 anni: io non farei cose del genere a quell’età. Quest’anno non ha praticamente giocato, non ha contribuito al titolo. Gli piace essere al centro dell’attenzione, non mi interessa. Ha scritto di me anche sul suo libro, doveva scrivere queste cose se no sarebbe stato vuoto. Non gli rispondo“.

esultanza gol Hakan Calhanoglu

“Cambiare squadra l’anno scorso è stato molto difficile ma era la mia occasione di andare nella squadra campione d’Italia. Poi ha vinto la mia ex squadra e sembrava fosse colpa mia. Penso di aver dato un buon contributo con assist e gol, il supporto dei tifosi mi aiuta molto: ho giocato quattro anni con il Milan e nessun tifoso gridava il mio nome mentre succede ogni volta che faccio riscaldamento pre-partita con l’Inter. L’Inter è molto più forte del Milan ma il derby è cambiato al 75′, sull’1-0 per noi, dopo che siamo stati sostituiti io e Perisic. L’allenatore ha contribuito alla sconfitta, gliel’ho anche detto. Inzaghi è una brava persona, capisce di calcio e sta molto vicino alla squadra. La sua insistenza è stata importante per la mia decisione di scegliere l’Inter“.

