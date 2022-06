Il legale del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, Fabio Fulgeri, ha mostrato estrema serenità sua e del club riguardo il caso Osimhen.

L’avvocato di Aurelio De Laurentiis, Fabio Fulgeri a Radio Marte ha parlato dell’indagine sulla trattativa di Victor Osimhen che riguarda il presidente azzurro ma non solo. “Al momento della perquisizione della Guardia Di Finanza nella sede del Napoli e in quella di Filmauro ero presente, dal momento che si tratta di un atto a cui il difensore ha diritto di presenziare. De Laurentiis ora non è in Italia”.

“La società è assolutamente serena, anche perché la vicenda è stata trattata in sede di giustizia sportiva e ci ha dato esito favorevole già in due circostanze. Anche noi in quanto legali siamo sereni. C’è grande serenità anche nei confronti dei magistrati, perché sono persone serie e competenti. Quindi anche la magistratura ordinaria saprà valutare con la necessaria competenza e serenità la realtà delle cose, così com’è stato fatto in sede sportiva“. Il patron e tutti i membri del consiglio di amministrazione del Napoli sono indagati per falso in bilancio e dichiarazione fraudolenta.

