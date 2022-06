I catalani hanno annunciato un grande piano di ristrutturazione del Camp Nou dal costo di 1 miliardo e mezzo di euro.

Il Barcellona non nella prossima stagione ma in quella ancora successiva non giocherà al Camp Nou perché questo stadio sarà oggetto di imponenti lavori di ristrutturazione; succederà insomma quello che accadde qualche stagione fa al Real Madrid che abbandonò temporaneamente il Bernabeu.

Pallone Champions League

Ecco le dichiarazioni del presidente Joan Laporta in conferenza stampa: “L’FC Barcelona giocherà all’Estadi Olímpic Lluís Companys nella stagione 2023-2024 durante i lavori dell’Espai Barça. Il Barça si è impegnato ad adattare le strutture olimpiche e a modernizzare i servizi ausiliari e gli spazi come la tribuna stampa , gli spogliatoi e un parcheggio interno. Stimiamo che il trasferimento al Montjuïc costerà al Barça tra i 15 e i 20 milioni di euro“

