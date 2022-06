L’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi ha parlato del nuovo progetto del club bergamasco.

Luca Percassi ha presentato in conferenza stampa i nuovi dirigenti dell’Atalanta Lee Congerton e l’ex Hellas Verona Tony D’Amico. “Congerton e D’Amico sono profili internazionali e nazionali che insieme possono far crescere l’Atalanta“.

Gosens Atalanta

“Gasperini? E’ stato un periodo straordinario, sappiamo quanto questo percorso quanto sia legato allo stare vicino all’allenatore e al gruppo, il mister è una persona molto intelligente. Dobbiamo sempre avere l’ambizione di migliorarci e lavorare per rinforzare la squadra. Loro sono i nuovi dirigenti dell’Atalanta, mi sento una grande spalla per loro. Non dobbiamo cambiare ciò che siamo, ma rafforzarci. Non dobbiamo snaturarci“. L’Atalanta dopo un’iniziale fase di assestamento ha dato in questi giorni il via alla campagna acquisti.

