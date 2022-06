Parla l’ex giocatore del Milan, Stefano Eranio che discute di Paulo Dybala per il possibile approdo nei rossoneri.

Le parole di Stefano Eranio ex giocatore del Milan. Queste le parole a TuttomercatoWeb su Traoré: “Ottimo giocatore di prospettiva, ha fatto vedere quanto vale. Giocare nel Sassuolo è una cosa, nel Milan un’altra. Sono pedine che possono essere dentro un mosaico, per un salto qualità non ha però quell’esperienza che ci vorrebbe. Ha fatto un campionato notevole nel Sassuolo che gioca bene e ripeto, questi tipo di calciatori sono i benvenuti però poi per il salto di qualità serve gente affermata. Lo stesso Di Maria che può andare alla Juve io lo avrei preso a occhi chiusi, poi è evidente che c’è da capire la volontà dei giocatori.“

IM_Paulo_Dybala

Conclude parlando di Dybala: “Gran giocatore, anche se alla Juve ha fatto fatica negli ultimi anni, ha fatto i conti con vicissitudini particolari ma Dybala che tutti vorrebbero averlo in rosa. Al Milan starebbe meglio che all’Inter perchè i rossoneri cercano un giocatore così. Col 4-2-3-1, col sottopunta, chi meglio di lui?.“

