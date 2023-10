In estate l’Inter, come rivelato da Fabrizio Romano, ha ricevuto una mega offerta dall’Arabia per Calhanoglu. Ma il club non ci ha sentito

Come svelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, lo scorso agosto un club arabo ha bussato alla porta dell’Inter per Calhanoglu con una valigia di milioni:

«Possiamo infatti rivelarvi che nel mese di agosto, diversi club sauditi hanno pensato ad Hakan Calhanoglu con uno su tutti: l’Al Ahli di Matthias Jaissle. L’Arabia ha tentato tanti giocatori importanti, alcuni in gran segreto proprio come Calhanoglu. Per cui era pronta una proposta di ingaggio di livello altissimo ma mai diventata trattativa ‘reale. Possiamo infatti rivelarvi che nel mese di agosto, diversi club sauditi hanno pensato ad Hakan Calhanoglu con uno su tutti: l’Al Ahli di Matthias Jaissle (…). L’Arabia ha tentato tanti giocatori importanti, alcuni in gran segreto proprio come Calhanoglu. Per cui era pronta una proposta di ingaggio di livello altissimo ma mai diventata trattativa ‘reale».

L’articolo Calhanoglu, in estate pazza offerta dall’Arabia. La reazione dell’Inter proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG