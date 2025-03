Calhanoglu ‘incontra’ di nuovo il Bayern: ma il dirigente bavarese svela una verità inaspettata

I nerazzurri affronteranno i bavaresi nei quarti di Champions League dopo che la scorsa estate si parlò molto del loro desiderio di acquistare il turco.

Karl-Heinz Rummenigge, ex attaccante di Inter e Bayern Monaco, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha raccontato le sue emozioni in vista del doppio scontro ai quarti di finale di Champions League tra le due squadre a lui più care. L’ex calciatore, oggi CEO dei bavaresi, ha espressamente dichiarato di non essere felice di vedere le sue due squadre affrontarsi così presto nel torneo. Sebbene entrambi i club abbiano dimostrato di essere al top della competizione, Rummenigge non può fare a meno di pensare a quanto sarebbe stato più bello vederle sfidarsi in una finale, un’occasione che avrebbe avuto un significato speciale per lui. Le previsioni sul doppio confronto già si sprecano.

Le sfide tra grandi squadre

Il Bayern Monaco, con il suo quinto posto nel ranking mondiale per fatturato, si trova a competere contro l’Inter, che occupa il quattordicesimo posto. A proposito della differenza di risorse economiche tra i due club, Rummenigge ha precisato come la pressione di vincere non dipenda tanto dal budget. In particolare, l’Inter avrà sicuramente molta carica per affrontare la sfida, nonostante le differenze finanziarie con il Bayern. Rummenigge ha ricordato la finale di Istanbul, dove ha avuto modo di vedere l’Inter giocarsi la coppa contro il Manchester City, club che può contare su un fatturato superiore anche a quello dei tedeschi.

Il valore di Lautaro e Kane ed il retroscena sul turco

Rummenigge ha sottolineato l’importanza di due dei protagonisti delle due squadre, Lautaro Martinez e Harry Kane. Entrambi sono leader naturali delle rispettive formazioni, ma hanno caratteristiche diverse: l’inglese, punta centrale, è il classico goleador, mentre il Toro, più dinamico e versatile, svolge un ruolo che va oltre quello della semplice prima punta. Rummenigge ha apprezzato particolarmente Lautaro per la sua prestanza e capacità di incidere, soprattutto durante il Mondiale in Qatar, dove ha mostrato il suo valore internazionale. Si parla poi di Hakan Calhanoglu, giocatore che, a detta di molti, è stato molto vicino ai bavaresi la scorsa estate: “Non è vero che l’estate scorsa lo abbiamo cercato. E al 100% in quel settore non pescheremo nulla: abbiamo Kimmich che ha prolungato, Pavlovic, Palinha, Goretzka, Laimer, Guerrero“; queste le parole di Rummenigge. Va detto che lo stesso regista turco, durante l’Europeo, dovette intervenire personalmente per smentire l’esistenza di una trattativa.

