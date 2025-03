Inter, Lautaro in uscita? Ecco cosa potrebbe accadere davvero con 100 milioni

Il futuro di Lautaro Martinez è incerto: una cessione clamorosa potrebbe aprire le porte a due colpi da urlo.

Tra campo e calciomercato, l’Inter sta preparando la sua strategia per il futuro. Marotta e Ausilio sono al lavoro già da settimane per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro cerca di costruire una squadra competitiva, pronta a sfidare le migliori d’Europa. Tra le priorità c’è sicuramente l’analisi delle possibili cessioni, che potrebbero dare una spinta decisiva per i nuovi acquisti. In questo scenario, l’Inter è pronta a cogliere ogni opportunità di mercato per ottenere giocatori di qualità: già è stato stabilito a quanto ammonta più o meno il budget da investire.

Lautaro Martinez in bilico, si prepara una svolta

Uno dei temi più discussi in casa Inter potrebbe riguardare il futuro di Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro, pur non vivendo una delle sue stagioni migliori, è al centro delle voci di mercato. Le prestazioni del ‘Toro’ non sono passate inosservate e, in un contesto di possibili cessioni, la sua partenza potrebbe risultare una mossa per fare cassa. Già da tempo si parla di un possibile trasferimento di Lautaro verso i top club europei, con la sua valutazione che potrebbe toccare i 100 milioni di euro. Questo permetterebbe all’Inter di reinvestire su nuovi talenti.

Un doppio colpo da Bergamo

Se l’addio di Lautaro dovesse concretizzarsi, l’Inter ha già messo gli occhi su due obiettivi molto concreti. L’Atalanta potrebbe diventare il centro degli acquisti estivi nerazzurri, come riferisce europacalcio.it, i meneghini punterebbero Mateo Retegui e Giorgio Scalvini. L’attaccante, che sta brillando con la maglia atalantina, è uno dei centravanti più promettenti del campionato italiano. Ma l’Inter non si ferma qui: anche il giovane difensore, considerato uno dei migliori talenti in circolazione, potrebbe arricchire la retroguardia nerazzurra. Con una cifra complessiva vicina ai 100 milioni di euro, Marotta potrebbe riuscire a strappare il doppio colpo dall’Atalanta. Al momento però si tratta solo di indiscrezioni.

