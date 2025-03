Perché gli osservatori dell’Inter erano a Monza? Gli obiettivi monitorati

Un’inaspettata presenza sugli spalti dell’U-Power Stadium ha attirato l’attenzione: chi sono i veri protagonisti di questa visita dell’Inter?

L’Inter è attesa da un’estate infuocata: la società fa trapelare di voler investire nel ringiovanimento della rosa. A tal proposito, durante il match fra Monza e Parma di oggi pomeriggio, non è passata inosservata la presenza di alcuni osservatori dell’Inter sugli spalti dell’U-Power Stadium. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, la loro visita era programmata, con lo scopo di seguire le prestazioni di Tomas Palacios. Il difensore, infatti, è stato prestato dal club nerazzurro al Monza lo scorso gennaio, con l’intenzione di favorirne la crescita in un campionato più competitivo. La sua valutazione sembra essere al centro dell’interesse degli osservatori, desiderosi di monitorare l’evoluzione del giovane talento argentino. Questa, tra l’altro, sta assumendo tratti misteriosi.

Il focus sui talenti del Parma

Tuttavia, gli occhi degli osservatori non erano rivolti solo su Palacios, che, per inciso, non è sceso in campo neanche per un minuto. Secondo quanto rivelato, il club milanese ha avuto anche l’opportunità di osservare da vicino alcuni giovani promesse in forza al Parma. In particolare, Adrian Bernabé e Giovanni Leoni sono stati i protagonisti della giornata, entrambi giocatori che stanno mostrando progressi notevoli sotto la guida dell’ex interista Christian Chivu. Leoni, in particolare, aveva quasi fatto il salto a Milano già lo scorso anno, quando sembrava essere a un passo dal trasferimento all’Inter, ma l’affare non si concretizzò.

Il futuro della difesa nerazzurra

Giovanni Leoni è stato monitorato anche nella passata stagione ma alla fine la spuntò il Parma. In vista della prossima stagione si pensa che uno tra Acerbi e De Vrij verrà lasciato andare e quindi è necessario almeno un rinforzo. Si parla di tanti nomi tra cui Beukema del Bologna, Gila della Lazio, Beukema dell’Udinese ed altri sulla sfondo.

