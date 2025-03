Inter, arriva un rinnovo clamoroso e decisamente inatteso?

Un colpo di scena inatteso potrebbe presto verificarsi: i nerazzurri stanno considerando di prolungare gare la permanenza di un elemento discusso.

Anche se la stagione non è ancora giunta alla sua conclusione, l’Inter è già proiettata verso il futuro, con il calciomercato che continua ad attrarre l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, è ancora in corsa per un possibile Triplete, ma si comincia anche a pianificare le strategie di mercato, in vista di una sessione estiva che si preannuncia intensa.

Strategie di mercato e possibili novità per l’Inter

Il tecnico, per parte sua, spera di portare la squadra a nuove vette, ma sa che per raggiungere obiettivi più ambiziosi, sarà necessario un intervento significativo durante la finestra di mercato. L’intenzione è rafforzare ogni reparto della squadra: se la difesa avrà sicuramente nuovi volti, anche l’attacco vedrà novità significative. In particolare, tra le voci più sorprendenti, c’è quella che riguarda il possibile rinnovo di un attaccante in scadenza.

Il colpo di scena

Il futuro di Marko Arnautovic, secondo Inter Live, potrebbe riservare una sorpresa inattesa. Nonostante il contratto dell’attaccante sia in scadenza nel giugno 2025 e in molti avessero ipotizzato un suo addio a parametro zero, le ultime indiscrezioni suggeriscono un possibile rinnovo del suo contratto. Questo scenario, che fino a poco tempo fa sembrava improbabile, sta prendendo piede. Arnautovic, attualmente con un ingaggio di 3,5 milioni di euro netti, ha dimostrato di voler rimanere a Milano per dare il suo contributo alla causa nerazzurra. Con la partenza certa di Correa e l’incertezza sul futuro di Taremi, l’Inter potrebbe decidere di prolungare il legame con l’attaccante austriaco fino al 2026. Nonostante il numero ridotto di minuti giocati, il giocatore ha comunque mostrato il suo valore, con 5 gol e 1 assist nelle 19 presenze di questa stagione.

