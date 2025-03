Inter, l’esperto di mercato solleva dubbi: è davvero il momento per il cambio generazionale?

Il futuro di Nico Paz è incerto, ma non solo: il giornalista solleva interrogativi sul cambio generazionale programmato dai nerazzurri.

Il mercato dell’Inter sta prendendo forma con un obiettivo preciso per la prossima estate. La società nerazzurra ha messo nel mirino Nico Paz, centrocampista del Como, per rinforzare il proprio centrocampo. L’interesse per il giovane argentino è noto da tempo, ma a rendere la situazione ancora più interessante sono le dinamiche legate alla trattativa. Il futuro del giocatore potrebbe essere legato a una serie di eventi che potrebbero portarlo a vestire la maglia nerazzurra.

Una corsa serrata con il Como

Alfredo Pedullà, noto giornalista esperto di mercato, ha parlato della situazione in un video sul suo canale YouTube. Secondo Pedullà, Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, avrebbe avviato una vera e propria “battaglia” per convincere il centrocampista argentino a trasferirsi a Milano. Zanetti ha lavorato a stretto contatto con la famiglia di Paz per trovare un accordo che possa soddisfare entrambe le parti, cercando di dare una spinta decisiva alla trattativa. Il Como, dal canto suo, non è intenzionato a cedere facilmente il proprio gioiello. Per mantenere il giovane talento, il club lombardo sarebbe disposto a raddoppiare l’offerta prevista dalla recompra del Real Madrid, il che rende la situazione ancora più complessa.

Un possibile cambio generazionale in arrivo

L’Inter è determinata ad andare fino in fondo per portare Nico Paz a Milano. Secondo Pedullà, questo trasferimento potrebbe essere parte di un più ampio progetto di rinnovamento della squadra, un cambio generazionale che i nerazzurri avrebbero dovuto affrontare già dalla scorsa estate. L’arrivo di Paz potrebbe infatti segnare l’inizio di una nuova fase per l’Inter, con l’ingresso di giovani talenti pronti a prendere il posto delle vecchie glorie. La volontà dell’Inter di investire su Paz, con l’intento di costruire una squadra del futuro, sembra un segnale chiaro del progetto a lungo termine della società.

Leggi l’articolo completo Inter, l’esperto di mercato solleva dubbi: è davvero il momento per il cambio generazionale?, su Notizie Inter.