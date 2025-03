Un colpo inatteso per l’Inter: occhi sul centrocampista di Simeone?

Il futuro dell’Inter potrebbe prendere una piega inaspettata: un giocatore che sta trovando poco spazio in Spagna potrebbe fare al caso dei nerazzurri.

La stagione dell’Inter entra nel vivo, con l’obiettivo di restare competitiva su tutti i fronti. Dopo aver conquistato il passaggio ai quarti in Champions League, la squadra di Simone Inzaghi si prepara ad affrontare il prossimo impegno di campionato contro l’Atalanta. Questo big match potrebbe risultare decisivo per la corsa al titolo e per mantenere viva la speranza di vincere lo scudetto. La squadra è pronta a dare il massimo, consapevole dell’importanza del momento. Mentre il campionato prosegue, la dirigenza interista non perde tempo e si prepara anche per la finestra di mercato. Il club sta studiando le mosse per il futuro, con l’intento di rinforzare diversi reparti.

Novità in arrivo per il calciomercato nerazzurro

In particolare, si sta cercando un giocatore di talento che possa portare un contributo significativo nella trequarti, un ruolo fondamentale per sviluppare il gioco offensivo. Considerato anche che a Correa non verrà rinnovato il contratto in scadenza, l’Inter ha bisogno di un profilo che possa garantire gol, assist e dribbling nei momenti cruciali della partita. Marotta e Ausilio hanno già effettuato dei tentativi, con alcuni nomi già sulla lista.

Simeone potrebbe offrire un’opportunità per l’Inter

Secondo Inter Live, un giocatore che potrebbe rivelarsi un’occasione interessante è Thomas Lemar dell’Atletico Madrid. Il francese, che ha avuto pochissime apparizioni in questa stagione, sembra destinato a lasciare i Colchoneros a fine anno dato il suo scarso utilizzo e la mancanza di fiducia da parte dell’allenatore Simeone. Nonostante il calo di interesse nei suoi confronti, gli intermediari stanno già proponendo Lemar a diversi club, tra cui l’Inter. Tuttavia, i nerazzurri sembrano più orientati verso profili giovani o che si trovano nel pieno della carriera: Lemar non è al momento una prima scelta.

