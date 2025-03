Un giovane talento pronto a sbarcare all’Inter: il colpo a sorpresa è un ex Juve?

Un difensore dal futuro promettente sta per fare il grande salto? L’Inter sembra pronta a sferrare un colpo inaspettato.

L’Inter è alla ricerca di un nuovo difensore centrale, con l’intento di rafforzare la difesa a tre e ringiovanire il reparto. Sebbene Acerbi e de Vrij stiano ancora mantenendo buoni livelli di rendimento, la dirigenza è consapevole che entrambi non possiedono molti anni di carriera davanti a loro. L’obiettivo dei nerazzurri è quello di individuare un giocatore che possa garantirgli solidità a lungo termine, senza dipendere esclusivamente dai veterani. La priorità di Marotta e Ausilio è quindi quella di trovare un profilo giovane, di grande qualità e con ampi margini di miglioramento.

La caccia al difensore centrale prosegue

Nonostante diversi tentativi falliti in passato, il mercato della difesa è rimasto uno degli obiettivi principali per l’Inter. I nomi di Buongiorno e Bremer sono stati monitorati per diverso tempo senza che però il club riuscisse a chiudere la trattativa: ora però sembra esserci più disponibilità economica. Per l’estate, i dirigenti nerazzurri hanno ampliato ulteriormente la lista dei possibili acquisti. Oltre a nomi come Beukema, Hien e Bijol, l’Inter sta guardando anche a nuovi prospetti, come Koni De Winter, che sta brillando con il Genoa.

De Winter potrebbe essere il colpo giusto per l’Inter

Koni De Winter, difensore belga classe 2002, sta attirando l’attenzione dell’Inter grazie alla sua crescita esponenziale. Acquistato dal Genoa per 8 milioni di euro, il giovane centrale è destinato a un prezzo di mercato che si aggira intorno ai 25 milioni di euro, una cifra che, secondo Inter Live, i nerazzurri potrebbero decidere di investire nel prossimo mercato estivo. Alto più di 190 centimetri e dotato di una potenza incredibile nel gioco aereo, De Winter ha anche già esordito con la Nazionale maggiore del Belgio, confermando le sue qualità. Considerato uno dei difensori con il maggior potenziale, potrebbe essere l’inserimento ideale per il futuro della difesa interista. Non è escluso che l’Inter possa avviare contatti con il Genoa prima della fine della stagione, cercando di trovare una soluzione che includa anche delle contropartite tecniche.

