L’Inter pronta a cambiare: spunta il possibile sostituto di Asllani

Tra incertezze e decisioni cruciali, l’Inter potrebbe dire addio all’albanese: un giovane talento dalla Liga potrebbe essere il suo erede.

Il dibattito sulle seconde linee dell’Inter continua a dividere l’opinione pubblica. La squadra, che ha più volte dimostrato di avere una rosa ampia e talentuosa, sembra trovarsi in una situazione di stallo. Alcuni ritengono che i nerazzurri abbiano due formazioni di pari livello, in grado di competere in campionato anche senza i titolari. Altri, invece, evidenziano le difficoltà riscontrate in diversi match, dove la mancanza dei giocatori principali ha pesato molto sulla prestazione complessiva.

Il futuro di Asllani in discussione

Uno dei giocatori che più ha suscitato discussione è Kristjan Asllani. Il regista albanese, che doveva rappresentare una delle certezze per il centrocampo, ha avuto difficoltà a mantenere le aspettative della tifoseria. Le sue prestazioni, infatti, sono state altalenanti, e in occasioni importanti non è riuscito a fare la differenza, come è successo in Supercoppa contro il Milan. L’assenza di Calhanoglu ha messo in evidenza la difficoltà dell’Inter a trovare equilibrio nella zona centrale del campo. Per queste ragioni, Asllani si è spesso trovato a dover cedere il passo ad altri giocatori come Zielinski, che ha dimostrato, seppur anch’egli a tratti, maggiore affidabilità.

L’Inter guarda alla Liga per il sostituto

Con la situazione di Asllani in bilico, l’Inter è già al lavoro per individuare un possibile sostituto. Secondo Inter Live, la dirigenza nerazzurra sembra aver messo gli occhi su un talento proveniente dalla Liga: Benat Prados, mediano dell’Athletic Bilbao. Il giovane giocatore, che si sta imponendo sempre di più nel campionato spagnolo, è valutato circa 20 milioni di euro e potrebbe essere il rinforzo ideale per il centrocampo dell’Inter. Nonostante il contratto fino al 2031 con l’Athletic, la società lombarda spera di poter negoziare l’acquisto del talento.

