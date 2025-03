Atalanta-Inter dove vederla in TV e streaming: c’è una sorpresa per i tifosi

Una sfida attesissima, una scelta insolita e un’opportunità imperdibile: ecco tutto quello che c’è da sapere su Atalanta-Inter di questa sera.

Stasera alle 20:45 il Gewiss Stadium di Bergamo ospiterà una sfida di alta classifica tra Atalanta e Inter. La squadra di Simone Inzaghi arriva all’appuntamento da capolista, mentre quella di Gian Piero Gasperini occupa la terza posizione. L’Inter sta lottando su tutti i fronti e si presenta alla partita con una rosa ridotta specialmente sulle fasce dove ci sono solo due esterni disponibili. L’Atalanta, invece, punta sul fattore campo e su una condizione atletica che le ha permesso di ottenere risultati importanti nelle ultime settimane. Lo scontro promette spettacolo e potrebbe incidere in modo significativo sulla lotta per i primi posti.

Come vedere Atalanta-Inter in tv e online

L’incontro tra Atalanta e Inter sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Per accedere alla diretta, sarà necessario scaricare l’applicazione su dispositivi compatibili, tra cui smart tv di ultima generazione, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Chi dispone di un doppio abbonamento a DAZN e Sky potrà usufruire del canale DAZN 1, disponibile al numero 214 della piattaforma satellitare, attivando il servizio Zona DAZN.

DAZN offre la partita gratuitamente

A differenza delle altre sfide settimanali della Serie A, Atalanta-Inter sarà visibile senza abbonamento su DAZN. L’emittente ha scelto di rendere accessibile l’evento a tutti, garantendo la visione gratuita tramite la propria app. Chi possiede un dispositivo compatibile potrà sintonizzarsi senza dover sottoscrivere un piano a pagamento. Questa iniziativa rientra in una strategia volta a coinvolgere un pubblico più ampio, offrendo un contenuto di grande valore senza alcun costo. Per chi preferisce guardare la partita in mobilità, basterà accedere al sito di DAZN o utilizzare l’app su smartphone e tablet.

