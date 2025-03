Inter, clamoroso dietrofront su De Vrij: cosa è successo davvero?

La squadra di Inzaghi dopo aver trascorso la notte in ritiro partita oggi alla volta di Bergamo dove troverà un’Atalanta indemoniata.

L’Inter si prepara alla sfida contro l’Atalanta con una certezza in meno in difesa. Stefan De Vrij, che da più di qualche giorno aveva accusato un’infiammazione al ginocchio, non riuscirà a recuperare in tempo per il match. Lo staff medico ha provato fino all’ultimo a valutare ogni possibilità, ma il centrale olandese non sarà nemmeno in panchina. Un colpo duro per Inzaghi, che dovrà fare i conti con un’assenza importante soprattutto per via dell’emergenza che c’è sugli esterni. L’olandese ha dimostrato più volte la sua affidabilità nelle partite più delicate, per questo la sua assenza rappresenta un problema da non sottovalutare.

Scelte obbligate in difesa

L’ex Lazio probabilmente non sarebbe comunque partito titolare ma sicuramente sarebbe entrato a gara in corso per permettere l’adattamento di un altro difensore sulla fascia. Pavard verrà impiegato dal primo minuto, con Acerbi al centro e Bastoni a sinistra, mentre Bisseck dovrà aspettare il suo turno. Più in generale, la situazione infortuni sta creando diversi problemi all’Inter, che ha dovuto convocare alcuni giovani dalla Primavera per completare la lista dei disponibili. Alexiou, Aidoo, Cocchi e Berenbruch sono stati aggregati alla squadra, un segnale chiaro delle difficoltà numeriche che il club sta affrontando.

La decisione definitiva di Inzaghi

Il difensore olandese si è sempre allenato a parte dopo la gara casalinga col Feyenoord di martedì sera che avrebbe dovuto giocare da titolare salvo fermarsi nel riscaldamento. Nonostante la sua voglia di esserci, il tecnico ha preferito non forzare i tempi di recupero. L’Inter dovrà quindi affrontare l’Atalanta affidandosi alla solidità di Acerbi e alla qualità di Pavard. Per i nerazzurri si tratta di una gara fondamentale nella corsa ai vertici della classifica.

